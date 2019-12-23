2019-12-23T07:18:07+03:00
Политика

В России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщика

Ожидается, что он будет разработан к 2040 году
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщикаВ России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш заявил, что РФ планирует создать стратегический бомбардировщик шестого поколения. По словам генерал-лейтенанта, он будет беспилотным.

- Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным, - сказал Кобылаш в интервью сайту mk.ru.

Он также уточнил, что развитие дальней авиации в стране ведется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, но и созданием перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения. Отмечается, что новый самолет будет дозвуковым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американский журнал National Interest публиковал наиболее опасные российские бомбардировщики. В их числе был перспективный авиационный комплекс дальней авиации, который находится только на стадии разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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