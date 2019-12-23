В России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщика
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш заявил, что РФ планирует создать стратегический бомбардировщик шестого поколения. По словам генерал-лейтенанта, он будет беспилотным.
- Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным, - сказал Кобылаш в интервью сайту mk.ru.
Он также уточнил, что развитие дальней авиации в стране ведется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, но и созданием перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения. Отмечается, что новый самолет будет дозвуковым.
Напомним, как писал сайт kp.ru, американский журнал National Interest публиковал наиболее опасные российские бомбардировщики. В их числе был перспективный авиационный комплекс дальней авиации, который находится только на стадии разработки.
ИСТОЧНИК KP.RU