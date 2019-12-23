Названы самые закредитованные регионы России

СЕГОДНЯ 02:20 2019-12-23T02:20:46+03:00

В среднем на жителя страны приходится по 277 тысяч рублей долга

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Эксперты выяснили, какие регионы России являются самыми закредитованными. Проанализировав данные, они пришли к выводу, что по объемам долга на человека лидируют северные субъекты РФ, на юге, напротив, менее охотно берут займы.

Стремительный рост потребительского кредитования особенно ощущается на фоне снижения процентных ставок, что происходит в последние три года. К примеру, в 2017 и 2018 годах увеличилось число залоговых кредитов. Речь идет об ипотеке и автокредите. В 2019 году, для сравнения, резко ускорилось беззалоговое кредитование.

Также, как пишет РИА Новости, растет и долговая нагрузка. В то время как потребительское кредитование активно набирает обороты, темпы прироста зарплаты умеренные. Если говорить в цифрах, то суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей - до 227 тысяч.

Эксперты отмечают, что закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро - с 44,9% в 2018 году до 47,1% в нынешнем.

ИСТОЧНИК KP.RU