В Германии уверены в успешном завершении "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 02:48 2019-12-23T02:48:15+03:00

В стране полагают, что санкции США не повлияют на реализацию проекта

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В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован. Позиция Берлина по отношению к прокладке газопровода остается неизменной, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.

Также сообщается, что компания Nord Stream 2 намерена завершить строительство как можно быстрее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Накануне подписания оборонного бюджета стало известно, что один из подрядчиков приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер.

Позже Министерство финансов США сообщило, что санкции страны в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу. В связи с этим Вашингтон требует немедленно прекратить работу над проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU