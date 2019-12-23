В Германии уверены в успешном завершении "Северного потока-2"
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован. Позиция Берлина по отношению к прокладке газопровода остается неизменной, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.
Также сообщается, что компания Nord Stream 2 намерена завершить строительство как можно быстрее.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Накануне подписания оборонного бюджета стало известно, что один из подрядчиков приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер.
Позже Министерство финансов США сообщило, что санкции страны в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу. В связи с этим Вашингтон требует немедленно прекратить работу над проектами.
ИСТОЧНИК KP.RU