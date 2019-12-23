Швейцарская компания, занимавшаяся прокладкой "Северного потока-2", вывела суда с Балтийского моря

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-23T04:04:05+03:00

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Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток-2", вывела из Балтийского моря все свои суда. Об этом представитель подрядчика сообщил изданию Bloomberg.

Агенство также отметило, что в компании отказались сообщить, как долго продлится "заморозка" работы над проектом. Ранее сообщалось о решении подрядчика приостановить работу над проектом. В компании заявили об этом накануне подписания оборонного бюджета США на 2020 год. Именно в нем прописаны санкции против "Северного потока-2".

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Позже Министерство финансов США сообщило, что санкции страны в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу. В связи с этим Вашингтон требует немедленно прекратить работу над проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU