Эксперты выяснили, откуда россияне "черпают" новости

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-23T06:51:36+03:00

Интерес к новостям и выбор источник, как показал опрос, во многом зависит от возраста

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Российские аналитики провели опрос среди жителей РФ и выяснили, какие основные источники новостей у людей. По их данным, около 70% предпочитают узнавать, что происходит в стране и мире через телевидение. На втором месте по популярности оказался интернет, набрав 58% голосов.

- Респонденты должны были сами сформулировать ответ на вопрос, варианты ответов не были заданы заранее. Если конкретизировать вопросы, например, использовать слова "телевидение" или "интернет", не называя конкретные СМИ, количество упоминаний ТВ и интернета в ответах увеличится до 86% и 75% соответственно, - объяснили эксперты Mediascope "Медиапотребление в регионах России" РИА Новости.

Аналитики добавили, что газеты и журналы в качестве источника новостей используют чуть больше 19% респондентов, радио - 12,6%. Также, по их данным, интерес к новостям зависит от возраста человека. Чем старше люди, тем чаще они смотрят, читают или слушают новости.

ИСТОЧНИК KP.RU