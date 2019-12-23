Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-23T07:55:03+03:00

Специалисты подчеркнули, что в одних регионах страны установится мороз, а в других - аномальное тепло

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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян за неделю до Нового года. Так, первой половине этой недели в азиатской части страны установится морозная погода. При этом в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.

Лютые морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Ночью на севере Амурской области столбики термометров опустятся до отметки в минус 48 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU