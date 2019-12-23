Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-23T08:12:35+03:00

Эксперты назвали подержанные авто, которые дешевеют меньше всего Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

За подержанный седан Hyundai Solaris после окончания гарантийного срока можно выручить почти 90 % первоначальной стоимости

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Эксперты проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо» проследили, как дешевеют авто после окончания гарантийного срока обслуживания. В лидерах седан Hyundai Solaris, машина сохраняет почти 90% своей первоначальной стоимости, а в премиум сегменте подобным может похвастаться только Volvo V40 Cross Country.

Для составления рейтинга были использованы сведения о ценовой политике по 87 моделям массового и 75 моделях премиального сегмента российского рынка. Все авто 2016 года выпуска.

Рейтинг сохранения стоимости в массовом сегменте:

Hyundai Solaris - 90% от первоначальной цены,

Kia Soul - 88,4%,

Mazda CX-5 - 87,3%,

Kia Rio - 87,2%,

Hyundai Creta - 86%.

Skoda Rapid - 85,2%,

Kia Sportage - 85%,

Hyundai Tucson - 84,8%,

Toyota RAV4 - 84%,

Toyota Corolla - 83,3%,

Kia Ceed - 82%,

Skoda Octavia - 81,3%,

Renault Sandero Stepway - 81%,

Mazda 3 - 80,7%,

Renault Kaptur - 80,6%,

Toyota Hilux - 80,5,

Nissan Almera - 80,1%,

Hyundai Elantra - 79,9%,

Hyundai i30 - 79,8%,

Toyota Land Cruiser 200 - 79,1%.

Как отмечают специалисты, в массовом сегменте стоимость сохраняется гораздо хуже, чем в премиальном. Здесь по мере взросления ценник падает.

Рейтинг сохранения стоимости в премиум-сегменте:

Volvo V40 Cross Country - 88%,

Audi Q7 - 83,4%,

Lexus RX - 81,4%,

Audi TT - 81,4%,

Volvo S60 Cross Country - 79,7%,

Volvo S60 - 79,5%,

Lexus ES - 79,5%,

Volvo XC70 - 78,8%,

Audi A4 Allroad - 78,7%,

Volvo XC60 - 78,5%,

Porsche Panamera - 78,2%,

Porsche 911 - 78%,

Jeep Grand Cherokee - 77,4%,

Mini Cooper Clubman - 77,20%,

Lexus LX - 76,7%,

BMW 3 GT - 76,2%,

Lexus NX - 76,1%,

Mini Cooper - 76%,

Land Rover Discovery Sport - 75,4%,

Volvo XC90 - 74,9%.

- Исследователи отмечают, что показатели напрямую зависят от состояния экономики страны, если нет резких колебаний, то изменения фиксируются диапазоне десятых значений процента. Показатели постепенно стали возвращаться к своим традиционным значениям для трехлетних машин — минус 20–40% в зависимости от категории и ликвидности марки, — комментирует «Известиям» в исследовании руководитель проекта «Правильная цена» Татьяна Абрамова.

ИСТОЧНИК KP.RU