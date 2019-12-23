Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене
Эксперты проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо» проследили, как дешевеют авто после окончания гарантийного срока обслуживания. В лидерах седан Hyundai Solaris, машина сохраняет почти 90% своей первоначальной стоимости, а в премиум сегменте подобным может похвастаться только Volvo V40 Cross Country.
Для составления рейтинга были использованы сведения о ценовой политике по 87 моделям массового и 75 моделях премиального сегмента российского рынка. Все авто 2016 года выпуска.
Рейтинг сохранения стоимости в массовом сегменте:
Hyundai Solaris - 90% от первоначальной цены,
Kia Soul - 88,4%,
Mazda CX-5 - 87,3%,
Kia Rio - 87,2%,
Hyundai Creta - 86%.
Skoda Rapid - 85,2%,
Kia Sportage - 85%,
Hyundai Tucson - 84,8%,
Toyota RAV4 - 84%,
Toyota Corolla - 83,3%,
Kia Ceed - 82%,
Skoda Octavia - 81,3%,
Renault Sandero Stepway - 81%,
Mazda 3 - 80,7%,
Renault Kaptur - 80,6%,
Toyota Hilux - 80,5,
Nissan Almera - 80,1%,
Hyundai Elantra - 79,9%,
Hyundai i30 - 79,8%,
Toyota Land Cruiser 200 - 79,1%.
Как отмечают специалисты, в массовом сегменте стоимость сохраняется гораздо хуже, чем в премиальном. Здесь по мере взросления ценник падает.
Рейтинг сохранения стоимости в премиум-сегменте:
Volvo V40 Cross Country - 88%,
Audi Q7 - 83,4%,
Lexus RX - 81,4%,
Audi TT - 81,4%,
Volvo S60 Cross Country - 79,7%,
Volvo S60 - 79,5%,
Lexus ES - 79,5%,
Volvo XC70 - 78,8%,
Audi A4 Allroad - 78,7%,
Volvo XC60 - 78,5%,
Porsche Panamera - 78,2%,
Porsche 911 - 78%,
Jeep Grand Cherokee - 77,4%,
Mini Cooper Clubman - 77,20%,
Lexus LX - 76,7%,
BMW 3 GT - 76,2%,
Lexus NX - 76,1%,
Mini Cooper - 76%,
Land Rover Discovery Sport - 75,4%,
Volvo XC90 - 74,9%.
- Исследователи отмечают, что показатели напрямую зависят от состояния экономики страны, если нет резких колебаний, то изменения фиксируются диапазоне десятых значений процента. Показатели постепенно стали возвращаться к своим традиционным значениям для трехлетних машин — минус 20–40% в зависимости от категории и ликвидности марки, — комментирует «Известиям» в исследовании руководитель проекта «Правильная цена» Татьяна Абрамова.
ИСТОЧНИК KP.RU