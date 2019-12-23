СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-23T08:50:56+03:00

В США число пострадавших в ДТП с участием 69 машин возросло до 51 Фото: Twitter.com

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На трассе в американском штате Виргиния количество пострадавших в результате массового ДТП увеличилось до 51. При этом 11 человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Все они были госпитализированы. О погибших не сообщается.

Полицейские отмечают, что причиной трагедии стали плохие погодные условия - туман и гололед.

По последним данным, движение по трассе было полностью восстановлено, добавили в департаменте транспорта штата.

Массовое ДТП на автомагистрали I-64 произошло утром в воскресенье. Изначально сообщалось, что столкнулись 63 автомобиля, в результате чего пострадали 35 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что один человек погиб в ДТП с участием 35 автомобилей в США. Авария произошла на севере штата Нью-Йорк из-за снежных заносов и плохой видимости. Отмечается, что помимо одного погибшего, еще один пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU