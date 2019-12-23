В новогодние праздники продажи препаратов от похмелья вырастут на 34 процента

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-23T08:41:24+03:00

Вместе с продажами спиртного в новогодние праздники увеличатся продажи препаратов от похмелья Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта тенденция сохраняется последние пять лет

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В предновогодние дни и первые две недели 2020-го продажи антипохмельных препаратов могут вырасти на 34%. Такие выводы сделали аналитики DSM Group, сравнив показатели последних пяти лет.

Статистика объяснима: традиционно потребление алкоголя в новогодние праздники возрастает в три-четыре раза относительно обычного уровня.

С третьей по 49-ю недели этого года россияне покупали в среднем 92,5 тыс. упаковок средств от похмелья. В последние две недели года и первые два 2020-го объем приобретенного средства составит 124 тыс.пачек.

Чаще всего покупатели отдают предпочтение трем препаратам: упсарин (36% от всех купленных пачек в этой категории), аспирин (30%) и алка-зельтцер (28%).

На долю зорекса, лимонтара приходится по 3%; алька-прима, ультра-адсорба и аспровита - 1%.

В целом аналитики отмечают, что несмотря на бум спроса в новогодние праздники, годовые показатели постепенно снижаются. Если в 2015 приобреталось в среднем 124 тыс.упаковок в неделю, то в 2018-м чуть меньше 100 тысяч, пишет газета «Известия».

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы потратить рублей на алкоголь для новогоднего стола 3,7 тысяч рублей. К слову, это чуть больше трети от общего объема трат на новогодний стол, который оценивается в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU