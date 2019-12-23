СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-23T09:08:13+03:00

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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Норма была принята в 2015 году и сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила рекомендательный характер. Предстоящие изменения подтвердили в Минобрнауки.

В профессиональном сообществе отмечают, что действующий стандарт для высшей школы негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Получалось, что ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, а специалитет и магистратура им были полностью недоступны.

Работа без каких-либо ограничений была доступна только для доцентов. В итоге чтобы перекрыть нагрузку, на эти должности стали попадать люди без соответствующего опыта.

От ограничений страдают не только преподаватели, но и студенты, которые недополучают знания и выходят на рынок труда неподготовленными.

После анализа ситуации, Совет Федерации направил в Минтруд и Минобрнауки предложение, переработать действующие нормы.

- Решение об отмене было принято в виду необходимости проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом интеграции научной и образовательной деятельности, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных. При этом иметь специальные навыки в области IT-технологий совсем не обязательно

ИСТОЧНИК KP.RU