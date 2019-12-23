2019-12-23T09:35:16+03:00
Общество

Средний возраст Деда Мороза в России 34 года, а Снегурочки – 26 лет

Волшебники взрослеют, а вот внучки становятся моложе
Елена АКИМОВА
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Средний возраст Дед Мороза в России 34 года, в Снегурочке - 26 летСредний возраст Дед Мороза в России 34 года, в Снегурочке - 26 летФото: Олег УКЛАДОВ
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В компании HeadHunter узнали, какой средний возраст Деда Мороза и Снегурочки в России. Оказалось, что дедушка в этом году стал чуть старше – 34 года, а вот внучки молодеют – им примерно 26 лет. Для сравнения еще в 2016 году главному волшебнику было 33, а Снегурочке – 27 лет.

В роли новогодних аниматоров готовы выступить не только профессиональные актеры, но и коллекторы, сотрудники ДПС, продавцы. 68% имеют высшее образование и почти половина 44% — постоянное место работы.

В «Единой службе Деда Мороза» «Известиям» рассказали, что среди коллектива имеется Дед Мороз, которому стукнуло 85 лет. Даже борода у него настоящая.

— Возраст Снегурочек в нашей организации не превышает 22 лет, как правило это студентки третьего-четвертого курсов театральных вузов. Старше на работу не берем, должен быть образ внучки, -рассказывает представитель организации Владимир Смирнов.

Директор Центра социальных и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса РАНХиГС Елена Яхонтов уверена, что исполнять роль Дед Мороза заставляет не только желание пополнить кошелек, но и погоня за новыми впечатлениями, стремление вернуться в детство.

В этом году заказать на дом волшебников в Москве стоит 5 тысяч рублей (30 минут), в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге аналогичные расценки. А вот в Рязани и Вологде дешевле – 2,5 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Средний возраст Деда Мороза в России 34 года, а Снегурочки – 26 лет
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