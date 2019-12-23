2019-12-23T10:31:45+03:00
Происшествия

Зарезанного 82-летнего пенсионера нашли после пожара в квартире в Подмосковье

Смерть наступила от трёх ранений в шею
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Тело передали в морг для освидетельствования / Фото: Петр Ковалев ТАССТело передали в морг для освидетельствования / Фото: Петр Ковалев ТАСС
Изменить размер текста:

Тело 82-летнего мужчины обнаружили ночью 22 декабря после тушения пожара в принадлежащей ему квартире в городе Электросталь. Врачи заявили, что смерть наступила от трёх ножевых ранений в шею за 4 часа до обнаружения тела, сообщил источник kp.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о подобном случае, когда двое неизвестных в Москве проникли в квартиру пожилой семейной пары. Они забили ножом до смерти 69-летнего мужчину и пытались сделать то же самое с его 79-летней женой, но та чудом выжила.

Также в одной из квартир Краснокаменска следователи обнаружили труп 86-летнего мужчины, умершего за несколько дней до прихода правоохранительных органов также от ножевых ранений.

Подобное происшествие произошло в Свердловске. Там после пожара в жилом доме следователи нашли тела двух женщин и мужчины в возрасте 60-70 лет, смерть которых также наступила от множественных ранений ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Россия - наш крупнейший сосед": Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Мария Ласицкене: Россия в мире даже не в первой тройке по числу положительных допинг-проб
Мария Ласицкене: Спортсменам за четыре года никто так и не помог
Мария Ласицкене: "Даже если Россия победит в CAS, для легкой атлетики ничего не изменится"
Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток
"Россия лишь на 5 месте по количеству нарушений": Спортивный юрист рассказал, как Москва будет оспаривать решение ВАДА
Зарезанного 82-летнего пенсионера нашли после пожара в квартире в Подмосковье
В Подмосковье отчим в течение года регулярно насиловал свою 11-летнюю падчерицу
"Российский футбол и допинг вещи несовместимые": главврач сборной прокомментировал допуск спортсменов к соревнованиям
Средний возраст Деда Мороза в России 34 года, а Снегурочки – 26 лет
Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
В новогодние праздники продажи препаратов от похмелья вырастут на 34 процента
Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов
В США число пострадавших в ДТП с участием 69 машин возросло до 51
Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене