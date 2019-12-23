Зарезанного 82-летнего пенсионера нашли после пожара в квартире в Подмосковье

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-23T10:31:45+03:00

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Тело 82-летнего мужчины обнаружили ночью 22 декабря после тушения пожара в принадлежащей ему квартире в городе Электросталь. Врачи заявили, что смерть наступила от трёх ножевых ранений в шею за 4 часа до обнаружения тела, сообщил источник kp.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о подобном случае, когда двое неизвестных в Москве проникли в квартиру пожилой семейной пары. Они забили ножом до смерти 69-летнего мужчину и пытались сделать то же самое с его 79-летней женой, но та чудом выжила.

Также в одной из квартир Краснокаменска следователи обнаружили труп 86-летнего мужчины, умершего за несколько дней до прихода правоохранительных органов также от ножевых ранений.

Подобное происшествие произошло в Свердловске. Там после пожара в жилом доме следователи нашли тела двух женщин и мужчины в возрасте 60-70 лет, смерть которых также наступила от множественных ранений ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU