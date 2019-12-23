2019-12-23T10:47:19+03:00
Общество

"Россия лишь на 5 месте по количеству нарушений": Спортивный юрист рассказал, как Москва будет оспаривать решение ВАДА

Артем Пацаев в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что чтобы передать вопрос на рассмотрение CAS, не нужно даже апелляции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортивный юрист Артем Пацаев в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда" рассказал, что срок на согласие или несогласие РУСАДА с решением ВАДА об отстранении российских спортсменов от соревнований истекает через 21 день после оглашения. Он напомнил, что наблюдательный совет агентства ранее уже высказал свою рекомендацию.

- Чтобы передать вопрос на рассмотрение CAS, не нужно даже апелляции. РУСАДА достаточно проинформировать ВАДА, что мы не согласны с решением и его последствиями, - заявил Пацаев.

Юрист также упомянул про статистику - она есть в отчете ВАДА за 2017 год: это последний из доступных, опубликованных отчетов по всему миру.

- Россия лишь на 5 месте по количеству нарушений. Понятно, что нарушения есть. Но принимаются федерациями решения о дисквалификации конкретных спортсменов, они обжалуются - такая же работа идет по иностранным спортсменам, - рассказал юрист ведущим программы Тине Канделаки и Максиму Шевченко.

Он также напомнил один показательный факт:

- Еще в 2015 году, когда РУСАДА впервые была признана несоотсветствующей кодексу ВАДА, один из руководителей агентства Роб Келлер сказал - не важно что на самом деле было, не важно, что верим мы (ВАДА) или вы, а важно, во что поверил мир, - отметил Пацаев и заявил, что такое отношение показывает, "как строится система нынешней околоспортивной вакханалии".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что изменения в базу данных российских спортсменов вносил сбежавший Григорий Родченков. При этом WADA не обращает на эти доказательства невиновности российской стороны никакого внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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