2019-12-23T10:58:59+03:00
Спорт

Мария Ласицкене: Спортсменам за четыре года никто так и не помог

В передаче Максима Шевченко и Тины Канделаки "Доживем до понедельника" обсудили проблемы российского спорта и ВАДА
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Ласицкене.Мария Ласицкене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 23 декабря, в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в передаче "Доживем до понедельника" обсудили актуальную проблему российского спорта. Вот уже две недели как ВАДА после расследования ситуации с базой данных РУСАДА объявило - все российские атлеты должны быть забанены на четыре года.

- Есть две версии. Первая версия, что Родченков удаленно исправил базу данных. Вторая версия, что какие-то начальники внутри России приказали эту базу исправить. Третьей версии не существует, - сказал ведущий Максим Шевченко.

Родченков бежал из России еще в 2015 году. С тех пор прошло четыре года. Все это время спортсмены находятся под санкциями.

Гостья прямого эфира, трехкратная чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, высказала важную деталь - спортсменов должны были защитить в судах:

- Я не могу разобраться, кто в чем виноват. Но есть одна огромная проблема – что спортсмены очень сильно страдают от этого. К сожалению, за четыре года никто не смог нам помочь, никто не смог пойти в суды, провести какие-то очень качественные изменения, чтобы все встало на свои места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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