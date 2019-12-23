Мария Ласицкене: Россия в мире даже не в первой тройке по числу положительных допинг-проб
В понедельник, 23 декабря, в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в передаче Максима Шевченко и Тины Канделаки "Доживем до понедельника" обсуждена актуальная проблема российского спорта. 9 декабря исполком ВАДА вынес решение о жестоких санкциях в отношении всех наших атлетов - запрет на 4 года на участие в главных спортивных событиях.
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала гостьей прямого эфира и заявила, что сама она крайне негативно относится к допингу. И подметила одну деталь:
- Россия даже не в первой тройке по количеству положительных допинг-тестов.
На уточняющий вопрос ведущего эфира Максима Шевченко, "Почему же тогда карается только Россия?", Ласицкене сказала:
- Этого я точно не знаю, почему карается только Россия. В любом из ответов будет факт того, что страдают только спортсмены.
Ранее Ласицкене заявила - спортсменам России должны были за четыре года помочь любыми усилиями. В том числе и защитив в судах. При этом, сказала она - для легкой атлетики России даже в случае победы в CAS ничего принципиально не поменяется.
ИСТОЧНИК KP.RU