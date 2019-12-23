Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-23T10:52:56+03:00

Американский лидер интересовался деталями предоставления помощи Незалежной еще за месяц до беседы

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп в конце июля провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако только сейчас стало известно о том, что спустя полтора часа после звонка Белый дом направил в Пентагон письмо с рекомендацией. Ведомству предлагали воздержаться от предоставления военной помощи Киеву.

СМИ США отметили, что новые документы свидетельствуют о том, что Дональд Трамп интересовался деталями предоставления помощи еще за месяц до беседы.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU