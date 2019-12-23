"Россия - наш крупнейший сосед": Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
По мнению Столтенберга, "во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров"
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы альянса,"во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров".
- Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным, - отметил Столтенберг.
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ИСТОЧНИК KP.RU