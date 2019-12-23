Совфед одобрил закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-23T12:35:24+03:00

Более того, сенаторы не исключили, что по итогам мониторинга предложат увеличить размеры санкций

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия. В их число входят билеты на театральные спектакли.

Сенаторы также не исключили, что по итогам мониторинга предложат эти штрафы увеличить. Уточняется, что максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета.

- Поэтому комитет принял решение провести мониторинг правоприменительной практики, после мы сможем сказать, не нужно ли внести изменения в закон и увеличить эти штрафы, - отметил представитель СФ.

В Совете Федерации отметили, что в зависимости от степени деяния и субъекта РФ ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены.

Юридическим лицам грозит штраф от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете или будут выдвинуто административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в прошлом году стало известно о том, что перекупщикам театральных билетов грозит уголовная ответственность. Власти начали разрабатывать законопроект, который запретит перепродавать билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU