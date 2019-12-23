2019-12-23T12:20:07+03:00
Общество

Песков: стрельба на Лубянке это проявлением безумия, от которого некто не застрахован

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это "трагическое происшествие, поскольку погибли люди"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают стрельбу на Лубянке проявлением безумия: от него не застрахована ни одна из стран.

- Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля, - подчеркнул представитель Кремля.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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