Песков: стрельба на Лубянке это проявлением безумия, от которого некто не застрахован
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это "трагическое происшествие, поскольку погибли люди"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают стрельбу на Лубянке проявлением безумия: от него не застрахована ни одна из стран.
- Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля, - подчеркнул представитель Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU