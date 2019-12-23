2019-12-23T12:56:30+03:00
Политика

Эксперт оценил последствия санкций США по «Северному потоку-2»

По мнению аналитика, большого вреда эта ситуация не нанесет
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил последствия санкций США на "Северный поток-2" и "Турецкий поток"Эксперт объяснил последствия санкций США на "Северный поток-2" и "Турецкий поток"Фото: REUTERS
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил последствия санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2», приостановила работы и вывела свои суда из района прокладки газопровода.

Аналитик отметил, что ничего критичного с уходом швейцарского подрядчика не произошло. Россия и Штаты еще не раз вернутся к это теме, тем более в Вашингтоне

- Существует два варианта развития событий: первый – имеется 30 дней отсрочки для завершения работ и Allseas уже подала соответствующую заявку. Этого срока будет достаточно, чтобы завершить строительство. Но здесь важна поддержка Германии, они должны пролоббировать этот вопрос,- комментирует ИА «НСН» Юшков.

Второй вариант – работы завершат российские компании, а немецкий участок «Северного потока-2» , скорее всего, проложит судно «Фортуна», датский – «Академик Черский».

Все происходящее вокруг строительства называют конкуренцией за рынки сбыта. Вашингтону нужен выход на европейского потребителя, так как имеется предложение сланцевого газа.

- После заключения соглашения между Россией и Украиной, речи о выдавливании России с европейского рынка не идет. У американцев осталось мало аргументов. И мнение, что Москва окажется в тупике после ухода Allseas не имеют под собой оснований. Мы можем выполнить все обязательства своими силами, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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