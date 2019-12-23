2019-12-23T13:38:42+03:00
Происшествия

Источник: Обыски проходят в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

Действия проходят в рамках уголовного дела
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сотрудники СК проводят обыски в структурах центрального аппарата ФТС в рамках уголовного делаСотрудники СК проводят обыски в структурах центрального аппарата ФТС в рамках уголовного делаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в структурах центрального аппарата Федеральной таможенной службы в рамках уголовного дела.

- Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях, - сообщил Интерфаксу информированный источник.

Других деталей процессуальных действий источник не уточняет, но отмечает, что их проводят в рамках уголовного дела.

Ранее сайт kp.ru писал об обысках в доме главы Федеральной Таможенной Службы Андрея Бельянинова. В доме в деревне Бачурино были найдены деньги, хранящиеся в обувных коробках и картины 18 века. Обыски провели по делу "о контрабанде алкоголя в крупном размере через границу и неуплаты обязательных таможенных платежей", возбуждённого в отношении бизнесмена Дмитрия Михальченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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