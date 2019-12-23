В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-23T14:25:37+03:00

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Российский космонавт Александр Скворцов сообщил, что пожарная сигнализация сработала в российском модуле "Заря" на МКС. При этом экипаж посчитал ее ложной.

- Сработал датчик дыма в ФГБ. Думаем, что ложное срабатывание, - подчеркнул специалист.

Уточняется, что рядом с датчиком работал космонавт Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль.

При этом членов экипажа на всякий случай попросили взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Позже Скрипочка сообщил, что показания прибора нулевые.

Напомним, "Заря" - это первый модуль МКС, изготовлен российской стороной за американские деньги, но входит в состав российского сегмента МКС, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря корабль «Прогресс МС-13» был запущен с Байконура к МКС. Ракета-носитель "Союз-2.1а" поможет доставить на космическую станцию воду, топливо и другие грузы.

ИСТОЧНИК KP.RU