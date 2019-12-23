Минобороны РФ получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
Министерство обороны России в понедельник, 23 декабря, получило первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь".
Сообщается, что церемония передачи новейшей техники прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Уточняется, что новый комплекс противовоздушной обороны представляет собой самоходную пусковую установку и способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника.
В Минобороны рассказали, что в боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.
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ИСТОЧНИК KP.RU