Медведев подписал продлил действия системы tax-free в ряде регионов РФ

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-23T14:51:06+03:00

Официальное постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что продлил действие системы tax free в ряде регионов России до 31 декабря 2020 года. Изменения коснулись в том числе и трёх новых регионов.

- Постановление не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса, - отметил премьер-министр России.

Он добавил, что "к 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три: это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2020 году в России начнет действовать автоматическая система возврата НДС по системе tax free. Налоговый вычет вернут покупателю на банковскую карту. Условие только одно – покупка должна быть оплачена по безналичному расчету.

ИСТОЧНИК KP.RU