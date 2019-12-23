В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-23T14:48:02+03:00

За 2019 год цены на вторичный рынок выросли в 64 городах из 70 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России составила 60,2 тысяч рублей, увеличившись на 5,1% по итогам 2019 года. Специалисты сервиса объявлений "Мир квартир" провели исследование, в котором изучили цены на недвижимость без учёта элитного в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.

За 2019 год цена на квадратный метр снизилась в четырёх города из 70, в одном осталась прежней, а выросла в 64. Цены на вторичное жильё выросли из-за роста цен на новостройки.

Городами, где было отмечено снижение цен на "квадрат" стали Саранск, Оренбург, Челябинск и Тольятти. Наибольший рост цен на недвижимость вторичного рынка исследователи обнаружили во Владивостоке, Сочи и Краснодаре. В этих регионах цены выросли на 18,2%, 15,3% и 13,6% соответственно. В Москве цена квадратного метра выросла на 5% и составила 225,3 тысячи рублей.

Собственники квартир быстро поднимают цену на своё жильё, реагируя на поведение рынка, но не всегда снижают её при общем спаде цен.

Ранее сайт kp.ru писал о рекордно высоких ценах на вторичное жильё в Санкт-Петербурге. За два года "вторичка" в городе подорожала на 11%.

ИСТОЧНИК KP.RU