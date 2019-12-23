2019-12-23T15:10:11+03:00
Политика

Новак: По объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США

Доля поставок сжиженного природного газа (СПГ) достигла 20 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия обошла США в поставках сжиженного газаРоссия обошла США в поставках сжиженного газаФото: REUTERS
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Глава министерства энергетики России Александр Новак сравнил объемы поставок сжиженного природного газа России и США. В интервью телеканалу РБК он затронул тему поставок СПГ в страны Европы. Министр напомнил, что три года назад в России практически не занимались поставками такого вида газа. Но за этот срок произошли серьезные изменения в отрасли, появились новые проекты.

- Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 миллионов тонн поставляется.

В США за два года прирост составил с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов тонн.

Ранее в Белом доме заявляли о планах решить газовый вопрос в Европе за счет своего сжиженного газа. Президент подписал документ о введении санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2". В Германии санкции назвали попыткой вмешательства во внутренние дела Европы и навязыванием своих коммерческих интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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