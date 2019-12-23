В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-23T15:29:33+03:00

С такой формулировкой в 2018 году в Сенате США представили документ

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В американском Сенате опубликовали документ, в котором уточняют, при каких условиях с России могут быть сняты санкции. Серьезные ограничения в отношении российских компаний и физических лиц ввели в 2018 году - документ тогда в Сенате представлял сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. Тогда он сказал, что эти ограничения - "санкции из ада", поскольку запрет вводили в отношении операций с госдолгом России, под санкции попадали и российские банки.

В законопроект DASKA внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, определен порядок введения, а также снятия санкций. Условий, при которых вводят санкции против России, все два: вмешательство во внутренние дела США и агрессия в отношении Украины.

По первому пункту два ведомства - разведка и Госдепартамент США должны в 90-дневный срок после подписания законопроекта предоставить доказательства вмешательства. Если в докладе будет сказано, что вмешательства не было, то санкции обязаны отменить.

По такому же принципу могут отменить и санкции, введенные "из-за Украины". Если в докладе, предоставленном через 45 дней после опубликования законопроекта, будет сказано, что Россия не участвует в военных действиях против Украины, то ограничения могут снять.

ИСТОЧНИК KP.RU