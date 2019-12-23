2019-12-23T15:34:02+03:00
Общество

Совфед одобрил закон о закупке незарегистрированных в России препаратов

Документ определяет полномочия правительства на приобретение лекарств
Ася КУЗНЕЦОВА
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По одобренному закону правительство может устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратовПо одобренному закону правительство может устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратовФото: Андрей МАТЛИН
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Совет Федерации одобрил в понедельник, 23 декабря, закон о взаимозаменяемости лекарств. В законе учли поправку о наделении правительства правом на закупку незарегистрированных в России лекарств. По одобренному закону правительство может устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Также законопроект определяет, как будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Кроме того, в законе оговорены полномочия правительства на закупку незарегистрированных препаратов по решению врачебной комиссии.

В августе в Москве задержали женщину, заказавшую за границей для своего ребёнка не зарегистрированный в России препарат "Фризиум". Общественность посчитала ситуацию "абсурдной и бесчеловечной". Также обеспокоенность выразили представители Кремля. Таможенная служба заявила о возбуждённом уголовном деле. Женщина проходила по нему в качестве свидетеля. Затем уголовное дело было закрыто прокуратурой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о перерегистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства двумя способами: добровольным и обязательным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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