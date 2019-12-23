В Госдуме поддержали идею запретить никотиносодержащую продукцию
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает предложение запретить продажу никотиносодержащей продукции в России.
Он поддержал постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
- Ситуация сейчас довольно критическая. В образовательных учреждениях эту продукцию распространяют и на неё подсаживают... Я поддерживаю инициативу Совета Федерации, - комментирует RT депутат.
Инициативу он назвал правильной и призвал наводить порядок в данной сфере. Помимо этого, парламентарий напомнил о необходимости бороться с курением как с явлением.
Проблема распространения снюсов в учебных заведениях выходит на первый план. Родители бьют тревогу, опасное "лакомство" предлагают школьникам в время перемен, торговцы находят клиентов у образовательных учреждений.
В одной из московских школ школьника госпитализировали после употребления снюса. Подросток почувствовал себя плохо и ему потребовалась срочная помощь врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU