Медведев надеется, что Украина выполнит решение суда по выданному госкредиту

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-23T16:18:05+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев надеется, что Украина выполнит будущее судебное решение, которое примут по делу о возврате выданного госкредита на 3 млрд долларов

- Надеюсь, что и другие решения, которые могут быть приняты, - не имею в виду газовые споры, а вообще в целом решения, которые могут быть приняты иностранными судами, истцом в которых выступает Российская Федерация, - я имею в виду, прежде всего, спор, касающийся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, также будет надлежащим образом исполнено, - заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами 23 декабря, говоря о судебных решениях в газовом споре с Украиной, которые были приняты ранее.

Медведев также попросил коллег, ведущих эту тему и юридические фирмы, связанные с газовым спором, тоже следить за этим вопросом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр России на переговорах с премьером Словакии Петером Пеллегрини назвал условия, при которых Россия сохранит транзит газа через Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU