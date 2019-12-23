Путин поручил отодвинуть автомобильную и железную дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей смещение железной дороги от побережья Чёрного моря в районе Сочи. Также он поручил Министерству транспорта просчитать стоимость проекта.
Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи в ходе осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России. В ответ на рассказ главы Минтранса Евгения Дитриха о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе президент спросил какие работы проходят на участке дороги от Геленджика до Джубги.
Министр ответил, что на этом участке сложные условия, потому что дорога идёт в предгорье, и добавил, что те, кто поедут с севера к Крымскому мосту, смогут воспользоваться новой дорогой, сообщает Интерфакс.
- И здесь надо делать, - сказал Путин, указывая на ту часть дороги, которая расположена между Геленджиком и Джубгой.
- Стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья, - отметил президент, добавив, что в Геленджик за лето приезжает от 4 до 5 млн человек за лето, и некоторые из них хотели бы поехать в Сочи, но не решаются из-за трудностей, связанных с поездкой по серпантину.
Путин также сказал, что в европейских странах железные и автомобильные дороги отодвинули от побережья.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему в поезде.
ИСТОЧНИК KP.RU