2019-12-23T17:03:06+03:00
Политика

Путин поручил отодвинуть автомобильную и железную дороги от побережья Сочи

Президент считает, что часть отдыхающих в Геленджике хотели бы посетить город-курорт, но не решаются из-за дороги
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин отметил, что в европейских странах железные и автомобильные дороги отодвинули от побережьяВладимир Путин отметил, что в европейских странах железные и автомобильные дороги отодвинули от побережьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей смещение железной дороги от побережья Чёрного моря в районе Сочи. Также он поручил Министерству транспорта просчитать стоимость проекта.

Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи в ходе осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России. В ответ на рассказ главы Минтранса Евгения Дитриха о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе президент спросил какие работы проходят на участке дороги от Геленджика до Джубги.

Министр ответил, что на этом участке сложные условия, потому что дорога идёт в предгорье, и добавил, что те, кто поедут с севера к Крымскому мосту, смогут воспользоваться новой дорогой, сообщает Интерфакс.

- И здесь надо делать, - сказал Путин, указывая на ту часть дороги, которая расположена между Геленджиком и Джубгой.

- Стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья, - отметил президент, добавив, что в Геленджик за лето приезжает от 4 до 5 млн человек за лето, и некоторые из них хотели бы поехать в Сочи, но не решаются из-за трудностей, связанных с поездкой по серпантину.

Путин также сказал, что в европейских странах железные и автомобильные дороги отодвинули от побережья.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему в поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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