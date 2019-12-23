2019-12-23T17:28:25+03:00
В мире

Дело Шеремета: У подозреваемого нашли вещество, аналогичное тому, что было во взрывчатке автомобиля

У Андрея Антоненко изъяли мину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в КиевеПавел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в КиевеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В министерстве внутренних дел Украины сообщили об обнаружении новых улик в отношении подозреваемого по делу журналиста Павла Шеремета. Машину журналиста взорвали в 2016 году в самом центре Киева. Исполнители убийства знали, что в салоне будет находится именно он, хотя автомобиль принадлежал гражданской жене Шеремета.

По подозрению в совершении убийства задержали в том числе известного украинского музыканта Андрея Антоненко. Его называют "любимчиком праворадикалов и Петра Порошенко, бывшего президента Украины". О своем задержании Антоненко сам написал в социальных сетях. "Будет обыск, хелп" - написал он в фейсбуке.

В ходе обысков как раз и обнаружили мину.

- Остатки вещества, аналогичного тому, которое использовали при подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета, обнаружили в мине, - сообщили в МВД Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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