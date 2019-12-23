Глава Boeing ушел в отставку

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-23T17:49:11+03:00

17 декабря компания Boeing заявила о приостановке производства самолётов 737 MAX с января 2020 года Фото: REUTERS

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Руководитель компании Boeing Деннис Меленберг покинул должность на фоне скандала вокруг приостановки полётов авиалайнеров модели 737 MAX.

Временно исполняющим обязанности главы компании назначен Грег Смит, а с 13 января 2020 года пост руководителя займёт Дэйв Калхун.

- Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперёд, - сказано в сообщении на сайте американской компании Boeing.

Перед новым руководством стоит задача безопасного возвращения Boeing 737 к полётам.

Компания Boeing 17 декабря сообщила о приостановке производства самолётов 737 MAX с января 2020 года. Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование лайнеров до 5 марта 2020 года.

В октябре компания Boeing создала фонд помощи семьям жертв крушений самолётов МАХ 737, который составил $100 млн.

Ранее сайт kp.ru писал о крушении 29 октября самолета Boeing 737 МАХ 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, в котором погибли 181 человек пассажир и восемь членов экипажа. Также 10 марта авиакатастрофой закончился полёт самолёта Boeing 737 МАХ из Эфиопии, на борту которого было 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа. Среди погибших было трое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU