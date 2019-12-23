2019-12-23T18:02:51+03:00
В мире

Студентка из Польши создала световой меч, как в «Звездных войнах»

Правда, такой лазер ничего не может резать
Юлия САЛЬНИКОВА
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Идея появилась после просмотра восьмой части сагиИдея появилась после просмотра восьмой части сагиФото: Facebook
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В Польше студентка Политехнического университета создала световой меч, похожий на тот, что использовали джедаи саги «Звездные войны». Александра Флишкевич удивила преподавателей такой необычной инженерной диссертацией. Идея появилась у студентки сразу после просмотра восьмой части «Звездных войн». Она предложила своему научному руководители сделать аналог светового джедайского меча, тот идею поддержал. Рукоять напечатали на 3D принтере, а сам «меч» представляет собой лазер с зеленой линзой.

Агентству PAP Александра пояснила - это не настоящий меч в том смысле, что ничего им резать невозможно, лазер вообще не способен оставлять какой-либо след на предметах. И вообще "меч" польской студентки больше схож с фонариками - клинки не будут отскакивать друг от друга.

Но внешнего сходства добиться удалось - лазерный меч похож на тот, что используют в фильме. Это получилось благодаря оптической линзе.

- 19 декабря состоялась польская премьера «Звездных войн», а Александра защитила инженерный тезис, который должен состояться в начале года, - сказано в сообщении вуза в соцсетях.

Трейлер "Звездные войны. Скайуокер. Восход".

ИСТОЧНИК KP.RU

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