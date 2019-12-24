В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50
Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8
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Утром во вторник, 24 декабря, в Хабаровском крае потерпел крушение современный истребитель Т-50.
Воздушное судно упало примерно в 111 километрах от аэродрома Дзёмги. К счастью, пилот успел вовремя катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8. Об аварии рассказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU