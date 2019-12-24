В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-24T07:04:27+03:00

Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 24 декабря, в Хабаровском крае потерпел крушение современный истребитель Т-50.

Воздушное судно упало примерно в 111 километрах от аэродрома Дзёмги. К счастью, пилот успел вовремя катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8. Об аварии рассказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU