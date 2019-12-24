"Прогноз "неблагодарный": В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь
Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Центральном регионе РФ температура "скорее всего будет немного ниже нуля, возможен снег"
- С достаточно высокой вероятностью будет слабоотрицательная температура. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы, твердой фазы, - отметил Киктев в интервью для "Рен ТВ".
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день прогноз на самую главную ночь года "неблагодарный": прогнозы по дням точны примерно на пять дней. А позже их информативность падает.
Он также напомнил, что текущее превышение температурной нормы в Москве и ряде регионов страны вызвано выносом очень теплого воздуха с юго-запада.
Киктев заявил, что в конце этой недели днем будет чуть больше нуля. При этом ночью похолодает до минут трех градусов. Во второй половине недели ожидаются небольшие осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU