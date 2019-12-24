СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-24T08:04:31+03:00

"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании Фото: PHOTOXPRESS

Эксперты подчеркивают, что данному заболеванию подвержены не только бездомные животные, но и домашние питомцы

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что более трети собак в ряде регионов страны являются переносчиком эхинококкоза. Данное заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.

При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. Эксперты сообщают, что этому заболеванию подвержены не только бездомные, но и домашние животные.

К неблагополучным регионам по распространению данного заболевания относят Северный Кавказ, Урал, Иркутскую область и Дальний Восток, сообщили в ведомстве.

Эхинококкоз имеет широкое распространение и сопровождается поражениями различных органов. Оно может привести к длительной нетрудоспособности и даже летальным исходам.

Сообщается, что заражение человека происходит при контакте с больными животными: собаками и сельскохозяйственными животными. Чаще всего, по словам экспертов, болеют дети: они больше взрослых играют с собаками и нередко пренебрегают правилами личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU