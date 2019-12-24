Картине, которую повредил вандал в Третьяковке, могут поменять холст
В Третьяковской галерее обсудили, как восстановить поврежденное вандалом полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Пока утвержденной стратегии реставрации не принято, но эксперты сходятся во мнении, что потребуется смена холста. А еще, что картина в ближайшее время не вернется к зрителям, процесс восстановления будет долгим, но для глаза простого обывателя останется незаметным.
Вместе с российскими мастерами вопрос решают приглашенные иностранные специалисты из Дании, Нидерландов, Великобритании и Италии. Им предстоит точно ответить на вопрос, как лечить шедевр — оказалось, что картина не только ранена, но и хронически больна.
Разрыв холста - не единственная беда, исследование показало, что с самим масляным слоем не всё в порядке.
— Проблема в структуре живописных слоев, отсутствует хорошее сцепление красок и холста. Предстоит восстановить разрывы, которые оставил нападавший и решить, как работать с живописными слоями, холст стал более сухим, неэластичным. И это равнозначимые задачи, — отметил эксперт из Великобритании Саймон Бобак.
Его коллега из Нидерландов согласилась, что реставрация не должна оставить видимые следы на полотне.
— Ущерб будет замаскирован в результате реставрационных работ, и для зрителя все будет выглядеть так же, как было раньше, — выразила уверенность в беседе с «Известиями» Кейт Сеймур, ведущий реставратор Ателье Лимбург в Маастрихте.
Сотрудники Третьяковской галереи подчеркивают, что спешить с процессом восстановления никто не будет. Задача вернуть полотно в экспозицию к определенной дате перед не стоит.
— Это хронически больное произведение и торопиться здесь нельзя. Наш принцип здесь — «не навреди», — подчеркнула главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова в ответ на просьбу спрогнозировать какие-то сроки предстоящей работы.
Нападение на знаменитую картину произошло в 2018 году. Мужчина ударил по полотну металлическим ограждением. Утраты были признаны значительными, но не фатальными. Ущерб составил не менее 30 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU