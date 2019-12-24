2019-12-24T08:40:18+03:00
Общество

Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии

Картина хоть и возглавила чарт уикенда, но собрала всего 328 мил рублей
Елена АКИМОВА
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Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрииФинал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
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Финал новой трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии. Девятый эпизод «Скайуокер. Восход» стал лидером проката по итогам выходных, собрав 328 млн рублей, но эта сумма оказалась скромной.

- Поставить точку во вселенной именно сейчас – это правильное решение. Впрочем, ситуацию с кассой несколько исправят длинные каникулы и сборы несколько вырастут, - комментирует «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Рейтинг по итогам выходные выглядит так:

«Звездные воины: Скайуокер. Восход» - 328 млн.,

«Полицейский с Рублевки. Новогодний переполох 2» - 167 млн. (общая сумма 620 млн),

«Джуманджи: Новый уровень» -124 млн (общая-712 млн),

«Холодное сердце 2» - 60 млн. (общая 1,6 млрд).

«Фиксики против кработов» - 54 млн.

Замыкает десятку лидеров отечественная военная драма «Ржев», собравшая еще 5 млн, что дает в итоге 84 млн совокупного бокс-офиса.

— Почти все представленные новинки отечественного производства. Главным по градусу ожидания будет масштабное историческое полотно «Союз Спасения». Громким обещает быть премьера фильма «Холоп» и семейная история «Иван Царевич и Серый Волк 4».

ИСТОЧНИК KP.RU

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