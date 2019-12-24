Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
Финал новой трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии. Девятый эпизод «Скайуокер. Восход» стал лидером проката по итогам выходных, собрав 328 млн рублей, но эта сумма оказалась скромной.
- Поставить точку во вселенной именно сейчас – это правильное решение. Впрочем, ситуацию с кассой несколько исправят длинные каникулы и сборы несколько вырастут, - комментирует «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.
Рейтинг по итогам выходные выглядит так:
«Звездные воины: Скайуокер. Восход» - 328 млн.,
«Полицейский с Рублевки. Новогодний переполох 2» - 167 млн. (общая сумма 620 млн),
«Джуманджи: Новый уровень» -124 млн (общая-712 млн),
«Холодное сердце 2» - 60 млн. (общая 1,6 млрд).
«Фиксики против кработов» - 54 млн.
Замыкает десятку лидеров отечественная военная драма «Ржев», собравшая еще 5 млн, что дает в итоге 84 млн совокупного бокс-офиса.
— Почти все представленные новинки отечественного производства. Главным по градусу ожидания будет масштабное историческое полотно «Союз Спасения». Громким обещает быть премьера фильма «Холоп» и семейная история «Иван Царевич и Серый Волк 4».
ИСТОЧНИК KP.RU