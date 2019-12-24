Помощник Галины Волчек рассказала о причинах госпитализации режиссера
Личный помощник художественного руководителя Московского театра Галины Волчек прокомментировала новости о госпитализации режиссера. Сообщения о том, что звезда оказалась в больнице, появились утром, 24 декабря. По некоторым данным, женщина обратилась к медикам накануне из-за проблем с сердцем и болей в области грудной клетки.
Помощница подтвердила, что ситуация имеет место быть, но вдаваться в подробности не стала.
- Она заболела. Подробности потом расскажу, - сказала Пятому каналу Розанна.
А вот в московском театре «Современник» отказались комментировать госпитализацию режиссера.
Сообщается, что сейчас Галина Волчек находится в реанимации.
Она дебютировала на экране в 1957 году в экранизации романа «Дон Кихот». Затем сыграла в таких картинах, как «Грешный ангел», «Строится мост», «Король Лир», «Берегись автомобиля» и других.
С 1989 года Гали Волчек занимает пост худрука Московского театра «Современник», а до этого 17 лет служила здесь же главным режиссером.
ИСТОЧНИК KP.RU