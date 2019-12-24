2019-12-24T08:57:03+03:00
Звезды

Помощник Галины Волчек рассказала о причинах госпитализации режиссера

По предварительным данным, у 86-летней звезды проблемы с сердцем
Елена АКИМОВА
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Галина Волчек во время сбора труппы театра "Современник", 2017 год. ФОТО Артем Геодакян/ТАССГалина Волчек во время сбора труппы театра "Современник", 2017 год. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС
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Личный помощник художественного руководителя Московского театра Галины Волчек прокомментировала новости о госпитализации режиссера. Сообщения о том, что звезда оказалась в больнице, появились утром, 24 декабря. По некоторым данным, женщина обратилась к медикам накануне из-за проблем с сердцем и болей в области грудной клетки.

Помощница подтвердила, что ситуация имеет место быть, но вдаваться в подробности не стала.

- Она заболела. Подробности потом расскажу, - сказала Пятому каналу Розанна.

А вот в московском театре «Современник» отказались комментировать госпитализацию режиссера.

Сообщается, что сейчас Галина Волчек находится в реанимации.

Она дебютировала на экране в 1957 году в экранизации романа «Дон Кихот». Затем сыграла в таких картинах, как «Грешный ангел», «Строится мост», «Король Лир», «Берегись автомобиля» и других.

С 1989 года Гали Волчек занимает пост худрука Московского театра «Современник», а до этого 17 лет служила здесь же главным режиссером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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