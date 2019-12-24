Электрика и сантехника можно будет вызвать через смартфон

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-24T09:20:03+03:00

Мастеров из управляющей компании можно будет заказать через мобильное приложение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Россияне смогут вызывать электрика и сантехника через приложение в мобильном телефоне. Специально для государственных и частных управляющих компаний (УК) создали приложение, которое со временем заменит диспетчеров. Протестируют новинку сразу в 29 регионах страны: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других.

Приложение VDome будет платным для управляющих компаний и цена напрямую связана с количеством квартир и сроком подписки. Например, для ЖК на тысячу квартир подписка на год составит 68 тыс. рублей. Заказать одной кнопкой можно будет сразу несколько специалистов, которые работают в УК. Для вызова достаточно сфотографировать поломку, загрузить снимок в специальное окно и оставить короткий комментарий.

У мастеров будут отображаться все существующие заявки, после выполнение работы специалист должен подтвердить выполнение в этом же приложении.

Помимо практической помощи, жильцы получат возможность оплачивать в программе счета за коммунальные услуги, участвовать в электронных голосованиях и опросах, задавать вопросы УК в чате.

Эксперты сошлись во мнении, что перевод бытовых услуг в режим онлайн позволит не только повысить спрос на них, но и упростит процесс коммуникации клиента с исполнителем, пишет газета «Известия».

Мало кому нравятся суммы в платежках на жилищно-коммунальные услуги. При этом далеко не все подозревают, что вполне могут их уменьшить. Эксперты портала ГдеЭтотДом.ру составили перечень возможных вариантов действий.

ИСТОЧНИК KP.RU