Электрика и сантехника можно будет вызвать через смартфон
Россияне смогут вызывать электрика и сантехника через приложение в мобильном телефоне. Специально для государственных и частных управляющих компаний (УК) создали приложение, которое со временем заменит диспетчеров. Протестируют новинку сразу в 29 регионах страны: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других.
Приложение VDome будет платным для управляющих компаний и цена напрямую связана с количеством квартир и сроком подписки. Например, для ЖК на тысячу квартир подписка на год составит 68 тыс. рублей. Заказать одной кнопкой можно будет сразу несколько специалистов, которые работают в УК. Для вызова достаточно сфотографировать поломку, загрузить снимок в специальное окно и оставить короткий комментарий.
У мастеров будут отображаться все существующие заявки, после выполнение работы специалист должен подтвердить выполнение в этом же приложении.
Помимо практической помощи, жильцы получат возможность оплачивать в программе счета за коммунальные услуги, участвовать в электронных голосованиях и опросах, задавать вопросы УК в чате.
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ИСТОЧНИК KP.RU