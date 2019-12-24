2019-12-24T09:23:43+03:00
Происшествия

"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице

В полиции заявили, что общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лицеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В подмосковном Ногинске мужчина был доставлен в больницу с пулей в лице. Дело в том, что его знакомый, ранее судимый 28-летний мужчина, выстрелил мужчине в лицо из травматического пистолета, находясь дома у пострадавшего, похитил у него смартфон и денежные средства. После совершения преступления злоумышленник покинул скрылся в неизвестном направлении.

В полиции заявили, что общая сумма ущерба составила 17400 рублей, сообщает KP.RU собственный источник.

Пострадавший сам обратился в ближайший полицейский участок с заявлением. Позже мужчина обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: перелом костей носа, инородное тело в мягких тканях в области носа, ссадины, ушибы лица, гематома, ушибленные раны височной части головы и грудной клетки.

О причине конфликта между мужчинами не сообщается. На данный момент идет розыск преступника, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Петербурге молодой сосед ограбил 92-летнюю блокадницу. Мужчину задержали по горячим следам недалеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов
Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины
Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57
"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год
"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице
Электрика и сантехника можно будет вызвать через смартфон
Помощник Галины Волчек рассказала о причинах госпитализации режиссера
Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Картине, которую повредил вандал в Третьяковке, могут поменять холст
Демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании
Аналитики назвали страны, стоимость перелета в которые снизится в 2020 году
"Прогноз "неблагодарный": В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50
С января 2020 года изменятся правила проведения экзамена на водительские права
Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе
Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет
Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»
США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
В Германии ожидают, что «Северный поток – 2» будет достроен в 2020 году
Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»