СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-24T09:23:43+03:00

"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полиции заявили, что общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей

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В подмосковном Ногинске мужчина был доставлен в больницу с пулей в лице. Дело в том, что его знакомый, ранее судимый 28-летний мужчина, выстрелил мужчине в лицо из травматического пистолета, находясь дома у пострадавшего, похитил у него смартфон и денежные средства. После совершения преступления злоумышленник покинул скрылся в неизвестном направлении.

В полиции заявили, что общая сумма ущерба составила 17400 рублей, сообщает KP.RU собственный источник.

Пострадавший сам обратился в ближайший полицейский участок с заявлением. Позже мужчина обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: перелом костей носа, инородное тело в мягких тканях в области носа, ссадины, ушибы лица, гематома, ушибленные раны височной части головы и грудной клетки.

О причине конфликта между мужчинами не сообщается. На данный момент идет розыск преступника, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Петербурге молодой сосед ограбил 92-летнюю блокадницу. Мужчину задержали по горячим следам недалеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU