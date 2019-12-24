"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-24T10:08:39+03:00

Мужчина жаловался на боль в голеностопном суставе, но перелом не подтвердился

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Медицинские работник в Комсомольске-на-Амуре рассказали, что пилот ранее разбившегося Су-57 в Хабаровском крае, находится в отличном состоянии. Также уточняется, что, мужчина, который катапультировался с истребителя, не получил никаких ушибов.

- Его привезли в больницу для обследования. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился, - рассказали врачи. Пилот был доставлен вертолетом с места происшествия на авиазавод.

Сообщается, что на данный момент пилота обследует невролог, после этого его отпустят из больницы, пишет "ТАСС".

Напомним, истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае во вторник при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник утром стало известно о том, что в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU