2019-12-24T10:13:30+03:00
Общество

Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

Точную причину инцидента предстоит установить комиссии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском краеЭксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском краеФото: Минобороны РФ
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Эксперты рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор среди основных возможных версий крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае.

При этом в другом источнике заявили, что метеоусловия в районе Комсомольска-на-Амуре были благоприятными для проведения испытательного полета.

- Точную причину предстоит установить комиссии, - говорится в сообщении.

По данным ОАК, Су-57 разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик катапультировался и остался жив, пишет "Интерфакс".

Напомним, утром во вторник, 24 декабря, в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57. Мужчина жаловался на боль в голеностопном суставе, но перелом не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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