Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
Эксперты рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор среди основных возможных версий крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае.
При этом в другом источнике заявили, что метеоусловия в районе Комсомольска-на-Амуре были благоприятными для проведения испытательного полета.
- Точную причину предстоит установить комиссии, - говорится в сообщении.
По данным ОАК, Су-57 разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик катапультировался и остался жив, пишет "Интерфакс".
Напомним, утром во вторник, 24 декабря, в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете Ми-8.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57. Мужчина жаловался на боль в голеностопном суставе, но перелом не подтвердился.
ИСТОЧНИК KP.RU