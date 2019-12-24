Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-24T09:47:28+03:00

Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с помощью специального ID-идентификатора Фото: Анастасия Осипова

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В России могут появиться единые идентификационные коды счетов — как для граждан, так и для корпораций. Это позволит клиентам переходить из одного банка в другой с сохранением всех реквизитов.

Соответствующую концепцию такого ID участники финрынка обсуждают с регулятором, рассказали «Известиям» источник, близкий к ЦБ, а также два собеседника, знакомые с ситуацией.

У систему есть еще один плюс – она позволит снизить издержки на оформление переводов.

Пока готовой концепции ID счетов россиян нет, но не исключено, что каждому клиенту банка будет присвоен особый код, он будет принадлежать держателю независимо от банка. ID также сможет заменить номера телефонов в системе быстрых платежей. А еще избежать ошибок при подсчете данных о долговой нагрузке на конкретного заемщика.

Мнения о необходимости запуска подобного механизма разделились, ряд специалистов уверены, что инициатива преждевременная, поскольку требует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в Банк России от поднадзорных ему организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU