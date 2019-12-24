2019-12-24T10:54:55+03:00
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦ

"Островные" киоски пользуются спросом среди граждан во время праздников, в том числе в канун Нового года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦЭксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты заявили: доля контрафакта в объектах "островной" торговли в российских ТЦ доходит до 60%. При этом общий годовой оборот контрафактных товаров в таких сомнительных точках продаж превышает 25 млрд руб.

В большинстве случаев речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. Именно ими владельцы торговых центров заполняют пустующие площади.

После контрольных закупок в нескольких торговых центров по стране, около 55% продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафактную продукцию. А еще 35% заявили, что торговля подделками абсолютна легальна, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что продажи люксовых подделок на рынках и в ТЦ на 13% обогнали легальный рынок. Чаще всего покупатели выбирают "паленые" футболки, джинсы, кроссовки и сумки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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