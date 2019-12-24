Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-24T10:27:31+03:00

Отдых водителя фуры или автобуса должен составлять не менее 11 часов в сутки, но в некоторых случаях его можно сократить до девяти Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Правительство России запретило водителям находиться за рулём фур и автобусов больше десяти часов в сутки. Также шоферы теперь обязаны отдыхать от управления транспортом каждые 4,5 часа.

По новым поправкам Правил дорожного движения управлять автобусом и грузовиком (с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн) можно не больше 9 часов в сутки. Это время можно увеличить до 10 часов, но не чаще, чем два раза в неделю. Отдых водителя должен составлять не менее 11 часов в сутки, но в некоторых случаях его можно сократить до девяти. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Изменения, касающиеся периодического отдыха водителей, заключаются в том, что первый перерыв сначала поездки должен быть сделан не позднее 4,5 часов с её начала и продлиться не менее 45 минут. Время отдыха можно дробить на части на 15-ти и 30-минутный перерывы. В документе также сказано, что если водитель не нашёл подходящего для остановки места, он может продолжить ехать, чтобы найти его, но только в течение 1-2 часов и соблюдая необходимые меры предосторожности. Контроль соблюдения новых правил будет происходит с помощью тахографа.

Ранее сайт kp.ru писал об изменениях Правил дорожного движения в отношении перевозки детей, а также о внесении гироскутеров, сегвеев и моноколёс в список видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU