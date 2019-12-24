2019-12-24T11:39:12+03:00
Общество

Разбившийся Су-57 планировали сдать военным до конца года

По словам экспертов, передача техники была запланирована на текущую неделю
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Разбившийся Су-57 планировали сдать военным до конца годаРазбившийся Су-57 планировали сдать военным до конца годаФото: Минобороны РФ
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Истребитель Су-57, который разбился во вторник утром под Комсомольском-на-Амуре, был первым серийным образцом. До конца 2019 года ОАК должна была сдать его военным.

Передача техники была запланирована на текущую неделю.

Ранее сообщалось о том, что Су-57 будет передан Минобороны России до конца 2019 года. Второй самолет российские военные должны получить в 2020 году.

- Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года, - сообщил источник "Интерфаксу".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник утром, 24 декабря, в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот увел машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров, в каком состоянии борт - не сообщается.

Су-57 упал в тайгу в Хабаровском крае.Пилот увел самолет от населенных пунктов: машина рухнула, примерно в 110-120 километрах от Комсомольска, в районе поселка Солнечный

ИСТОЧНИК KP.RU

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