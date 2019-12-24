Роскомнадзор назвал «законные» способы слежки за сотрудниками

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-24T10:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объяснили, законна ли слежка за сотрудниками со стороны работодателя.

Часто в офисах установлены не только системы видеофиксации, но аудиоконтроля за сотрудниками (камеры видеонаблюдения, прослушивающие устройства, а также возможность удалённо подключаться к рабочему компьютеру). Многие задаются вопросом: не и не является ли это нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель имеет право устанавливать особые условия труда работников. Но при этом процедуры контроля должны быть оформлены локальными нормативными актами, а сотрудники должны быть с ними ознакомлены под роспись, сообщает сайт NEWS.ru.

При этом в ведомстве сообщили, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ работодатель может обрабатывать персональные данные без письменного согласия сотрудника, если это необходимо для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.

Обработка персональных данных сотрудников является законной, если она необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, либо «для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных».

Если же у сотрудника имеются сомнения в законности контроля, то он может пожаловаться на ситуацию. Соответствующие обращения принимают в Роскомнадзоре, вместе с жалобой должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU