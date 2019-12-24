2019-12-24T11:21:45+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру

Подделку легче определить по этикетке и полиграфии, чем по цвету деликатеса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Хранить икру рекомендуют в стеклянной таре при температуре от +2 до +6 градусовХранить икру рекомендуют в стеклянной таре при температуре от +2 до +6 градусовФото: Мария ЛЕНЦ
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Рекомендации по выбору настоящей икры от подделки и её хранению опубликовал Ростпотребнадзор. Икринки должны быть мелкими и однородными, без плёнок и трещин, а также рассыпчатыми и цельными. Цвет же икры может отличаться в зависимости от породы рыбы и от степени зрелости. Однако яркий окрас или сильный запах селёдки указывает на то, что продукт или искусственный, или испортился. Мятые икринки означают, что икру размораживали.

В рекомендациях ведомства также сказано обращать внимание на упаковку и в особенности на этикетку. Там должны быть указаны сроки изготовления и годности продукта, индекс рыбной промышленности и номер завода. Отсутствие такой информации и некачественная полиграфия выдаст подделку. Натуральная икра белеет и опускается на дно в горячей воде, а искусственная растворяется.

- В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь, - сказано в сообщении.

Представители ведомства не рекомендуют покупать икру, в составе которой указана добавка Е-239 (уротропин), которая запрещена с 2010 года из-за того, что она способствует выделение ядовитого вещества формальдегид в кислой среде желудка. Для икры разрешены консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

В Ростпотребнадзоре также напомнили, что икра таких лососёвых пород рыб, как форель, горбуша, сёмга, кета и нерка, богата белком, кальцием, фосфором, йодом, жирными кислотами, железом и витаминами. Хранить её ведомство советует в стеклянной таре при температуре от +2 до +6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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